ЛА Сол има амбиция и желание да се изкачи до върха на футболната йерархия в САЩ

ЛА Сол! Футболният отбор на територията на Калифорния, чийто съосновател е българин, чийто спортен директор е българин. Играещ на стадион, кръстен на легендарния атлет Джеси Оуенс и стремящ се да работи по начин, който да го изстреля в друга орбита по отношение на американския футболен живот.

В тима има представители на много държави, включително Германия.

"Определено е доста вълнуващо да бъдеш тук. Аз съм част от отбора в последните две години и опитът, който придобивам, определено ми харесва. Имаме чудесен отбор, обстановката също е много предразполагаща. Играех професионално в Германия, но да дойда тук ми се стори като подходящата стъпка в развитието ми. Въвлечен съм изцяло в проекта, който се опитват да разгърнат тук. Доволен съм", сподели Емил Кичка в интервю за БНТ.

ЛА Сол ще се опита да мери сили с най-добрите отбори в САЩ в близките години.

"Както може би знаете, сокърът е малко различен, отколкото в Европа. Тук няма изпадащи, няма промоция в по-горна дивизия. Този тим заедно с треньора ни Лион стигна много далеч. Предстои ни трети сезон в дивизията UPSL . Играхме два поредни финала, които загубихме, надяваме се, че този сезон ще спечелим", допълни помощник-треньор на ЛА Сол Атлетикс Едуардо Кастеянос.

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