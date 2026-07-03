След инцидента в Ахелой: Обвиняемият Иван Сивов застава пред съда

Районният съд в Поморие ще решава днес дали да остави в ареста управителя на водната база на плажа в Ахелой, заради тежкия инцидент с атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел.



55-годишният Иван Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. Водната база е работила без разрешително от Морска администрация, а самият Сивов не е притежавал свидетелство за управление на джет за атракционна дейност. Според свидетели, при рязък завой обвиняемият не е преценил траекторията на дърпаната надуваема атракция, която се е врязала в скалите на близкия кей.