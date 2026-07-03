Гонката на АМ „Тракия“: Задържаният шофьор е с множество криминални прояви

Полицията задържа мъж, опитал се да избяга от патрул на автомагистрала „Тракия“ с чужд автомобил. Той е бил забелязан да шофира с напукано предно стъкло и без колан.

Униформените са го спрели за проверка още в началото на магистралата в посока Пловдив. Докато полицаите стигнат до автомобила, той тръгнал рязко. Започнало преследване като шофьорът е изпреварил тир през аварийната лента, опитвайки се да блокира пътя на автопатрула. Малко след това при разклона за село Лозен е бил задържан като е оказал съпротива. 31-годишният мъж е задържан за 24 часа, а регистрационните номера на колата са свалени от полицията.