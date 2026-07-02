Георги Христов сбъдна американската си футболна мечта

Едва ли някой би предположил, че Георги Христов ще поеме по съвсем различен път – този на спортния предприемач. Днес, през лятото на 2026 година, той е сред учредителите и съсобствениците на футболния клуб ЛА Сол Атлетикс на западното крайбрежие на Съединените щати.

Любовта към футбола започва още в детските му години.

"В България израснах, първо на улицата играех футбол. На една улица израствах с Емил Костадинов. По-късно се озовах в спортното училище в Правец, а след закриването му половината отидохме във Враца, другите – в ЦСКА. Имах честта за кратко да работя и с Димитър Пенев“, разказва Христов.

През 1997 година той заминава за Съединените щати с една от първите зелени карти. Дори носи препоръчително писмо от ЦСКА с надеждата да започне в Лос Анджелис Галакси.

"От ЦСКА ми дадоха писмо за офиса на Галакси. Погледнаха писмото и ми казаха, че сезонът приключва, но мога да се включа в последната тренировка. Изкарах шест месеца и това беше краят на моята футболна кариера“, спомня си той.

След края на активната си кариера Христов не се разделя с футбола. Напротив – започва да работи като треньор и постепенно осъзнава, че иска да изгради собствен клуб.

„Следващата стъпка беше любовта към футбола. Кариерата свършва, започваш като треньор. Тогава ми се изкристализира идеята да работя с аматьорски футбол. Първият отбор, който създадохме, беше Л.А. Рома. Спечелихме осем титли в местната дивизия“, казва българинът.

По-късно среща Александър Дел Пиеро – разговор, който поставя началото на нов проект.

"През 2014 година се срещнахме с Алесандро Дел Пиеро. Започнахме разговори и той ми каза: 'И аз искам да създадем нещо подобно'. Така се роди идеята за Л.А. Тен.“

Развитието на клуба обаче не минава без сериозни препятствия. Пандемията от COVID-19 прекъсва дейността му за близо две години, а след това идват и опустошителните пожари в района на Лос Анджелис.

"Пандемията спря клуба за две години. След това дойдоха пожарите в Лос Анджелис. Не можехме да тренираме, а някои от нашите футболисти загубиха домовете си“, разказва Христов.

Въпреки трудностите проектът оцелява. След ребрандиране клубът приема името ЛА Сол Атлетикс и поставя още по-високи цели. Амбицията е до 2028 година да придобие професионален статут и да стане част от USL, като разшири дейността си и към ръгби, лакрос и баскетбол.

А философията зад проекта, по думите на Георги Христов, е съвсем проста:

"Търпение. Защото не всичко се случва веднага. А понякога не всичко се случва и след година-две.“

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