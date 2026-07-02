Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край село Равадиново

Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край созополското село Равадиново. От полицията в Бургас заявиха за БНТ, че на място работят служители с хидрант, като се очаква и многотонен багер да засипе тлеещите отпадъци с пръст, за да се ограничи достъпът на кислород.

Заради вятъра димът се спуска към ниските части на района и се вижда над къмпинг "Градина".

По-рано днес екипи на пожарната локализираха пожар в депото.

Сигналът за самозапалване на отпадъци е постъпил в РИОСВ – Бургас в 10.30 часа, а огънят е възникнал около 10.07 ч. в участък, където се намира сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници.