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Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край село Равадиново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:52 мин.
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Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край созополското село Равадиново. От полицията в Бургас заявиха за БНТ, че на място работят служители с хидрант, като се очаква и многотонен багер да засипе тлеещите отпадъци с пръст, за да се ограничи достъпът на кислород.

Заради вятъра димът се спуска към ниските части на района и се вижда над къмпинг "Градина".

По-рано днес екипи на пожарната локализираха пожар в депото.

Сигналът за самозапалване на отпадъци е постъпил в РИОСВ – Бургас в 10.30 часа, а огънят е възникнал около 10.07 ч. в участък, където се намира сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

# село Равадиново #депо за отпадъци #пожар

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