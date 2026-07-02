Валежи, гръмотевици и градушки ни очакват и в следващите дни

Проливни валежи, придружени с гръмотевична дейност, временно усилване на вятъра, както и локални градушки, ще има и през следващите три дни.

На по-малко места и по-слабо ще вали в неделя и понеделник. След временното и относително захлаждане, в началото на новата седмица температурите отново ще тръгнат нагоре.

През нощта валежите в повечето райони ще отслабват, облачността ще се разкъсва, намалява, най-късно в централните части от Северна България. След слънчевото начало на деня отново на много места ще има гръмотевични бури и валежи, по-интензивни и значителни по количество, главно в Западна и Централна Северна България. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°, на морския бряг – от 27° до 30°.

И по Черноморието на много места ще има валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Гръмотевични бури и проливни валежи ще има и в планините. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от запад-северозапад.

Слънчево и горещо ще остане и утре в южните части от Балканите, но в останалата част от полуострова на много места ще има гръмотевични бури и валежи, значителни по количество в Румъния.

Интензивни валежи се очакват и в страните от Източна Европа, както и на Скандинавския полуостров. В повечето райони от Западна и Централна Европа ще бъде слънчево, а на Пиренеите – отново много горещо. Съществено затопляне предстои и на Британските острови.

У нас температурите в близките дни още ще се понижат и максимални стойности над 30° ще има само на места в Южна България. Райони с интензивни и значителни по количество валежи, придружени от гръмотевична дейност, се очакват и в събота. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, вече със слаби и изолирани превалявания.

Във вторник валежи и гръмотевици се очакват в Източна България. Температурите бавно ще се повишават.