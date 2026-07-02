БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
16:39, 02.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
15:27, 02.07.2026
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
12:52, 02.07.2026
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
12:18, 02.07.2026
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
11:39, 02.07.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
10:47, 02.07.2026
Чете се за: 02:35 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 02.07.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:16, 02.07.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
19:32, 02.07.2026
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
19:00, 02.07.2026
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
18:49, 02.07.2026
След големия пожар в София: Безопасен ли е въздухът в столицата?
18:37, 02.07.2026
Румен Христов разкритикува проекта на държавния бюджет за 2026 г.
18:34, 02.07.2026
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
18:25, 02.07.2026
Симеон Дянков: Това е един боязлив бюджет
18:13, 02.07.2026
Над 11 часа въздушна тревога: Киев преживя най-масирания обстрел от...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини - 02.07.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 01.07.2026 г., 22:15 ч.
22:15, 01.07.2026
Спортни новини 01.07.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 01.07.2026
Спортни новини 30.06.2026 г., 22:50 ч.
22:50, 30.06.2026
Спортни новини 30.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 30.06.2026
Спортни новини 29.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 29.06.2026
Реклама
Водещи новини
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
18:34, 02.07.2026
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
19:32, 02.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
20:17, 02.07.2026
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
20:20, 02.07.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
17:43, 02.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
15:26, 02.07.2026
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
16:39, 02.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив...
18:03, 02.07.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ