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След големия пожар в София: Безопасен ли е въздухът в столицата?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Противоречиви данни за това има ли замърсяване на въздуха в столичния квартал "Люлин" след вчерашния пожар в завод за преработване на отпадъци в София.

След пожара вчера и множеството сигнали на граждани за задимяване и силно усещане на миризма на дим, както в района на пожара, така и в други райони на столицата, днес от Регионалната инспекция по околната среда и водите успокоиха, че качеството на въздуха е във нормите и всички показатели са във норма.

Преди около два часа настъпи обрат и от Столичната община излязоха с позиция, че заради промяна в метеорологичната обстановка има влошаване на показателите на качеството на въздух, има завишение на бензена. Причината в промяната на метеорологичните условия е утихването на вятъра, което е довело до задържането на задимяването ниско до земята.

Заради това Столичната община предприе и редица мерки. Отправи призив гражданите в района да затварят прозорците си, а детски градини и училища да ограничат дейностите на открито. Това важи и за утрешния ден.

В нова позиция от Регионалната инспекция по околната среда и водите се казва, че между 9.00 и 12.00 часа днес е отчетено повишение на концентрацията на бензен, но към 16.00 часа тези стойности вече намаляват и призовават за спокойствие към гражданите.

#пожар в софия #замърсяване на въздуха

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