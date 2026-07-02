Прокуратурата е наблюдавала три преписки срещу вътрешния министър и служители на МВР

Прокуратурата с позиция за скандала между Делян Пеевски и Иван Демерджиев.

Оттам заявиха, че са наблюдавали три преписки, след постъпили сигнали от народен представител за евентуални престъпления от страна на министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване със сезиране на ГДБОП с твърдения за извършени престъпления при пътувания на депутата в чужбина.

От държавното обвинение уточниха, че проверката на ГДБОП по казуса не съдържа конкретни данни за престъпление на народния представител и до момента няма постъпили нови материали с данни за престъпления.