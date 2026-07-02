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Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата

Милена Кирова от Милена Кирова
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За 8 години лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял 227 пъти от София. Най-често с първа дестинация Истанбул. Данните изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев и назова част от спътниците на Пеевски.

Проверява се и как и от кого са платени полетите. Парите за шест от тях са дошли от адвокатско дружество, посочи още Демерджиев. Пеевски отговори, че вътрешният министър незаконно е разследвал личния му живот и за пътуванията си не е използвал публични средства.

181 от полетите на Делян Пеевски са чартърни, обяви вътрешният министър. Демерджиев посочи и кой е платил шест двупосочни полета София - Истанбул за 122 880 евро.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Те са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Във въпросното дружество участие има адвокат Александър Ангелов, който по наши данни е адвокат на господин Пеевски и участник в доста дружества. За един такъв полет приблизително е плащано 10 000 евро по посока София - Истанбул."

Така при 181 полета Демерджиев изчисли: сумата достига до милион и 800 000 евро. Проверява се кой е платил останалите полети.

Софийската градска прокуратура е изискала всички материали по един от сигналите.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Следва едно продължително бездействие от страна на СГП."

Мирослав Иванов, "Продължаваме Промяната": "Това е поредното доказателство за политическото влияние в най-важната прокуратура в България."

Пеевски не остана до края на изслушването.

Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на "Демократична България": "Не бягайте, защото това е точно за вас и става въпрос за стотици, хиляди, може би милиони, които вие сте присвоил и трябва да ги чуете тези неща, за да разберат българските граждани как сте летял стотици пъти за тяхна сметка - през пари, които сте откраднал от обществени поръчки.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Публичен ресурс не е ползван за моите разходи."

Пеевски е имал съвместни резервации с 81 души, посочи Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "През 2019 г. Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски. На 5 април 2024 г. има регистрирано съвместно пътуване по линия София - Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия."

ДПС искат извинение от служителите на ГДБОП, които са изготвили справката.

Хамид Хамид, депутат от ПГ на ДПС: "Всички днес разбраха, че това е изфабрикувана лъжа, за която ние настояваме за извинение."

Последва уточнение кога Десислава Атанасова е поела поста на конституционен съдия.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "4 месеца по-рано, а не 4 дни по-рано, защото когато са изписвали справката, колегите са объркали това, но факт е, че към момента, в който е била на самолета с точна дата, която сме посочили тя е била вече конституционен съдия."

ГЕРБ се усъмниха в изнесените от министъра факти.

Костадин Ангелов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Тъй като преди него друг вътрешен министър - Дечев, съобщи противоположна информация. Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари тя си подава оставката като член на ГЕРБ. На 26 януари полага клетва като конституционен съдия. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран."

От ДПС защитиха лидера си и атакуваха председателя на парламента.

Искра Михайлова, депутат от ПГ на ДПС: "Допуснахте от трибуната на НС да се разпространяват клевети, лъжи и недоказани обвинения."

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Председателя на НС не казва кое е истина или не."

Тодор Барболов, депутат от ПГ на "Прогресивна България": "В една правова държава няма недосегаеми."

Чу се искане за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия.

Божидар Божанов, "Демократична България": "Че е летяла с господин Пеевски, това не е декларирано в нейната имуществена декларация, а тя е задължена да го направи. Освен това това е в известен смисъл и конфликт на интереси."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка."

Проверките продължават.

По темата работиха Милена Кирова, Иво Никодимов, Цветелина Катанска

#полетите на Пеевски #Иван Демерджиев #делян пеевски

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