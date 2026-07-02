Пеевски: Публичен ресурс не е ползван за моите разходи

Публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Това коментира Делян Пеевски по повод изнесената от вътрешния министър Иван Демержиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София.

"За всичко, за което съм подал сигнали и моят адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй че оттук нататъка, моят личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", каза Пеевски.



