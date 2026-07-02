БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата е наблюдавала три преписки срещу вътрешният министър и служители на МВР

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прокуратурата с позиция за скандала между Делян Пеевски и Иван Демерджиев.

Оттам заявиха, че са наблюдавали три преписки, след постъпили сигнали от народен представител за евентуални престъпления от страна на министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване със сезиране на ГДБОП с твърдения за извършени престъпления при пътувания на депутата в чужбина.

От държавното обвинение уточниха, че проверката на ГДБОП по казуса не съдържа конкретни данни за престъпление на народния представител и до момента няма постъпили нови материали с данни за престъпления.

#сигнали срещу вътрешния министър #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
3
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
4
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
България допусна трета загуба на еврошампионата за мъже под 22 г.
6
България допусна трета загуба на еврошампионата за мъже под 22 г.

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Сигурност и правосъдие

Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“, е с валидни документи Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“, е с валидни документи
Чете се за: 00:42 мин.
Служители в съдебната система протестираха срещу планирани 10% съкращения Служители в съдебната система протестираха срещу планирани 10% съкращения
Чете се за: 01:20 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
Чете се за: 01:57 мин.
До 2 г. затвор може да получи управителят на водната база в Ахелой До 2 г. затвор може да получи управителят на водната база в Ахелой
Чете се за: 02:15 мин.
Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава в ареста
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото плащане по ПВУ ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост" Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ говорят...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Край на епидемичната вълна от хантавирус
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нови данни: Русия с 450 000 загинали и 1,4 млн. ранени от началото...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ