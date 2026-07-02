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ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото плащане по ПВУ

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одобри съдебните реформи българия път получи петото плащане пву
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Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в Конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз.

Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по ПВУ, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия. Вчера отново имаше преговори за ПВУ. Както знаете по линия на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим в график. В много бърз порядък се случиха нужните промени. Там смятам, че много бързо ще се случи всичко, както трябва до края на август месец. По трудна е темата енергетика, но там Министерството на енергетиката започна вече важните реформи, които са по отношение на Българския енергиен холдинг. Работи се по тях и се надявам, че те също ще се случат до края на август."

#вицепремиерът Атанас Пеканов #Брюксел

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