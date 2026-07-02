Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново, край Варна. Вчера беше задействана и системата AMBER Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца.



По информация от МВР детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка ѝ.

11-годишната Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. Придружавана е от 40-годишния Асен Симеонов. Мъжът е с ръст от около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. Той е криминално проявен, излежал е присъда за грабеж. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни.