Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото на войната, жертвите са 17

Русия извърши най-масирана атака срещу украинската столица от началото на войната. Загинали са най-малко 17 души, ранените са над 90. Спасителните операции продължават. Съобщава се, че под отломките все още има затрупани хора. Заради атаката, върховният представител на ЕС за външна политика Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия. Тя заяви, че заклеймяването на ударите няма да спре руските атаки. И посочи, че е необходима постоянна военна подкрепа за Киев и засилване на натсика срещу Москва.

Така осъмна Киев. Украинската столица отдавна привикна сирени да огласят нощта и експлозии да разкъсват небето. Атаката от тази нощ, обаче, е най-тежката от началото на войната.

Надя, жителка на Киев: "Беше страшно. Живи сме, само благодарение на Бог. Наблизо падна ракета. Успяхме да се спасим в гаража, но под развалините все още има затрупани хора."

Снимки: АП/БТА

Украинският президент предупреди за атаката от Дъблин, където участва в церемонията за председателството на Ирландия на Европейския съюз.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Има много обезпокоителна информация за поредна подготовка за масирана руска атака. Разполагаме с разузнавателни данни, които сочат това, и за това ще се върна с моя екип незабавно в Украйна. Призовавам всички да са особено внимателни."

Предупреждението не направи атаката по-малко разрушителна. Част от 9-етажен жилищен блок е срутена.

Микита, жител на Киев: "Беше ужасно. Бяхме вкъщи, когато дойде предупредуждението, че Русия готви масирана атака. Втурнахме се към убежището, но беше твърде късно. Имаше удар, после втори, пред вратата ни стана експлозия."

Кметът Виталий Кличко съобщи, че разрушения има във всички райони на Киев. Той посочи, че сред пострадалите има и деца. Тежко ранен е и парамедик.

При първите сирени, много хора потърсили спасение в бомбоубежищата.

Съобщава се за удари и срещу военни бази и военни предприятия в Централна и Източна Украйна. След атаката Зеленски призова Съединените щати за допълнителна военна помощ. Той заяви, че Киев разчита много много на решението на Вашингтон за изпращане на системи „Пейтриът“.

Москва определи атаката като "възмездие" за украинските удари преди дни по руската енергийна система. Украинската операция тогава доведе до признанието на руския президент Владимир Путин, че страната е изправена пред недостиг на гориво.