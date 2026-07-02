Мерилин Монро - вечната икона на женската красота

Има звезди, които оставят следа в киното. Има и такива, които се превръщат в символ на цяла епоха. 2026 - годината, в която светът е футбол, а всички погледи са насочени към САЩ, Канада и Мексико, е и годината, в която се навършват 100 години от рождението на Мерилин Монро.

Историците и изследователите на живота ѝ често отбелязват, че феноменът Мерилин Монро е много повече от холивудска история.

Зад бляскавата фасада стои жена, която се стреми към признание, като сериозна актриса и интелектуалец. Образ, който често остава в сянката на световната слава.

Само 36 години живот, един кадър продължил цял век. Сто години след рождението на Мерилин Монро, светът все още гледа към жената в бялата рокля. Не защото помни една сцена от филм, а защото в нея открива нещо много повече от звезда. Една вечна легенда.

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