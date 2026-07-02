БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мерилин Монро - вечната икона на женската красота

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Нейното излъчване, харизма и присъствие са оставили трайна следа в световната култура.

мерилин монро
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Има звезди, които оставят следа в киното. Има и такива, които се превръщат в символ на цяла епоха. 2026 - годината, в която светът е футбол, а всички погледи са насочени към САЩ, Канада и Мексико, е и годината, в която се навършват 100 години от рождението на Мерилин Монро.

Историците и изследователите на живота ѝ често отбелязват, че феноменът Мерилин Монро е много повече от холивудска история.

Зад бляскавата фасада стои жена, която се стреми към признание, като сериозна актриса и интелектуалец. Образ, който често остава в сянката на световната слава.

Само 36 години живот, един кадър продължил цял век. Сто години след рождението на Мерилин Монро, светът все още гледа към жената в бялата рокля. Не защото помни една сцена от филм, а защото в нея открива нещо много повече от звезда. Една вечна легенда.

Вижте повече във видеото!

#Мерилин Монро

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Световен футбол

Пап Гей замрази кариерата си в националния отбор на Сенегал
Пап Гей замрази кариерата си в националния отбор на Сенегал
В Германия очакват оставката на Нагелсман В Германия очакват оставката на Нагелсман
Чете се за: 00:47 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
257282
Чете се за: 24:50 мин.
18 от 18 18 от 18
Чете се за: 05:52 мин.
Нико Уилямс е под въпрос за мача с Австрия поради лека контузия Нико Уилямс е под въпрос за мача с Австрия поради лека контузия
Чете се за: 03:47 мин.
Начален удар - 02.07.2026 г. Начален удар - 02.07.2026 г.
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ