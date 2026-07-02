Постигнат е "положителен напредък" в преговорите между Иран и САЩ

Постигнат е "положителен напредък" в преговорите в Доха между Иран и САЩ - това съобщиха от Катар. Страната е посредник в конфликта.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че разговорите вървят "изключително добре", но предупреди, че САЩ разполагат с "възможности, ако посоката на разговори се промени". Делегациите на Техеран и Вашингтон не се срещнаха директно по време на преговорите.

САЩ бяха представени от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнер.