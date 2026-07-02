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Министър Ивкова: Има достатъчно средства в здравната системата

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министър ивкова
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Има достатъчно средства в системата, проблемът е в управлението и контрола. Това коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова в "Денят започва", в което очерта основните проблеми – разходването на средствата, контрола в системата

Здравната система е в процес на дългогодишна реформа от десетилетия, но все още не дава очакваните резултати, особено по отношение на доверието на пациентите и здравните показатели на населението.

„ Тази реформа стартира от 2000 г. Виждаме до момента, че все още няма доверие от страна на пациентите. И това е напълно нормално, предвид здравните показатели на населението.“

Тя посочи, че основен приоритет трябва да бъде стабилизирането на системата и по-ефективното разходване на средствата.

По думите ѝ проблемът не е недостиг на финансиране, а начина, по който се управляват средствата.

„Не. Няма да кажа, че не е дофинансирана системата. В системата има достатъчно средства. Тяхното управление и разходване трябва да бъде естествено рационално. Вярно е, че глобалните тенденции показват постоянно нарастване на разходите за здравеопазване, не говоря само за национално ниво, а регионално, глобално. Това е естествено породено от новите технологии за лечение и диагностика, но в нашата здравна система има достатъчно средства."

#Катя Ивкова #министър на здравеопазването #здравеопазване

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