Министър Ивкова: Има достатъчно средства в здравната системата

Има достатъчно средства в системата, проблемът е в управлението и контрола. Това коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова в "Денят започва", в което очерта основните проблеми – разходването на средствата, контрола в системата

Здравната система е в процес на дългогодишна реформа от десетилетия, но все още не дава очакваните резултати, особено по отношение на доверието на пациентите и здравните показатели на населението.

„ Тази реформа стартира от 2000 г. Виждаме до момента, че все още няма доверие от страна на пациентите. И това е напълно нормално, предвид здравните показатели на населението.“

Тя посочи, че основен приоритет трябва да бъде стабилизирането на системата и по-ефективното разходване на средствата.

По думите ѝ проблемът не е недостиг на финансиране, а начина, по който се управляват средствата.