10 загинали и над 40 ранени при масирана руска атака срещу Киев

Най-малко десет души са загинали, а над 40 са ранени при масирана руска атака срещу украинската столица.



Часове преди нападението украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя "масирана атака", заради което той прекрати посещението си в Дъблин.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Журналистическият екип на Франс прес съобщава, че през нощта в Киев са се чули много експлозии. Много жители на украинската столица са прекрали нощта в бомбоубежища. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е единият от пострадалите е парамедик и е в много тежко състояние. Киевски медии определят нощната атака като една "от най-тежките от началото на войната".