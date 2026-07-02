БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С модерни производствени линии и шумоизолация е разполагала нелегалната фабриката за цигари в Мизия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ГДБОП разкри нелегална фабрика за производство на цигари в Мизия. Тя е била разположена на територията на бивш завод за целулоза в града.

Акцията е реализирана в сряда следобед след съвместно международно разследване между ГДБОП, Бюрото за разследване на Полша и Европейската служба за борба с измамите. Задържани са 9 души – българи и чужденци.

БНТ научи, че чуждестранните граждани са били работници във фабриката, докато организаторите на незаконната дейност са българи. По данни на разследващите незаконната фабрика е била оборудвана с модерни производствени линии, шумоизолация и собствен генератор за електроенергия.

На място са били обособени и помещения за настаняване на работниците. Иззети са два товарни автомобила, използвани за транспортиране на част от машините и оборудването. Открити са и значителни количества готова продукция.

#нелегална фабрика за цигари #Мизия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново
2
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас -...
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за преработка на отпадъци, няма вода в хидрантите
3
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за преработка на...
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
4
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт
5
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали...
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
6
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
5
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Криминално

Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Продължава издирването на 11-годишната Наталия
След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета
Чете се за: 04:05 мин.
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ) ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на 900 000 евро Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на 900 000 евро
Чете се за: 01:25 мин.
Девет души са задържани при спецоперация срещу разпространението на наркотици Девет души са задържани при спецоперация срещу разпространението на наркотици
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Продължава гасенето на големия пожар в халета за преработка на пластмаса в София
Продължава гасенето на големия пожар в халета за преработка на...
Чете се за: 02:37 мин.
След новините
Код жълто в цялата страна за валежи, гръмотевични бури и градушки в четвъртък Код жълто в цялата страна за валежи, гръмотевични бури и градушки в четвъртък
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
10 загинали и над 40 ранени при масирана руска атака срещу Киев 10 загинали и над 40 ранени при масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
С модерни производствени линии и шумоизолация е разполагала...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Възстанови ли се столицата от щетите след мощната буря снощи?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Германската прокуратура повдигна обвинения за взривяването на...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Фестивал на винените битки в Испания
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ