С модерни производствени линии и шумоизолация е разполагала нелегалната фабриката за цигари в Мизия

ГДБОП разкри нелегална фабрика за производство на цигари в Мизия. Тя е била разположена на територията на бивш завод за целулоза в града.

Акцията е реализирана в сряда следобед след съвместно международно разследване между ГДБОП, Бюрото за разследване на Полша и Европейската служба за борба с измамите. Задържани са 9 души – българи и чужденци.

БНТ научи, че чуждестранните граждани са били работници във фабриката, докато организаторите на незаконната дейност са българи. По данни на разследващите незаконната фабрика е била оборудвана с модерни производствени линии, шумоизолация и собствен генератор за електроенергия.

На място са били обособени и помещения за настаняване на работниците. Иззети са два товарни автомобила, използвани за транспортиране на част от машините и оборудването. Открити са и значителни количества готова продукция.