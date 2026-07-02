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Възстанови ли се столицата от щетите след мощната буря снощи?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Снимка: БТА
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Близо 100 сигнала са получени в Столичната община след мощната буря вчера в София.

Обилният дъжд, придружен с градушка и гръмотевици, наводни улици и подлези.

На места имаше паднали дървета и клони. Поради паднало дърво и скъсана контактна мрежа временно беше спряно трамвайното движение по улиците „Пиротска“ и „Странджа“. Аварийните екипи премахнаха паднали клони от тролейбусните жици по ул. „Раковска“.

Дърво смачка автомобил на ул. „Кракра“. Едно от най-старите дървета в градинката „Кристал“ бе пречупено от силния вятър. По данни на НИМХ падналите количества дъжд на кв. м са били между 15 и 30 литра. Няма пострадали хора.

Заместник-кметът по сигурността на Столичната община доц. д-р Лъчезар Милушев заяви, че веднага след бурята са били мобилизирани аварийните екипи.

„Получихме над 100–110 сигнала по телефон 112 и контактния център на СО. Незабавно бяха активирани всички екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които работиха координирано с екипите на пожарната.“

По думите му приоритет е било разчистването на паднали дървета по пътните артерии и контактната мрежа на градския транспорт, за да бъде възстановено движението.

„Щети има по контактната мрежа, но не бих казал, че са сериозни. Те затрудняват движението, комуникациите, но успяхме да отстраним най-неотложните проблеми още през нощта.“

Милушев подчерта, че няма пострадали хора, а днес екипите продължават работа по отстраняването на паднали дървета и клони в паркове и зелени площи, както и по почистването на шахтите.

„Няма пострадали хора, което е важното. Днес продължаваме с разчистването на паднали дървета и почистването на шахтите, за да не се стига до затруднено оттичане при следващи валежи.“

По информация на Столичната община към момента няма данни за проблеми с електрозахранването, а наводнените подлези вече са отводнени и обстановката постепенно се нормализира. В разчистването ще се включат и доброволци.

#лятна буря #София #сигнали

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