Продължава гасенето на големия пожар в халета за преработка на пластмаса в София

Продължава гасенето на големия пожар, който възникна в халета за преработка на пластмаса в София. Към 21:00 часа снощи огънят е локализиран.

През нощта на терен са останли 5 пожарни, а в момента там има 4 пожарни атомобила. Късно снощи химическият автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите.