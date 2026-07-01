Феновете на Англия пеят с пълно гърло, че "футболът се прибира у дома"

Привържениците на "Трите лъва" огласят стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта след обрата над ДР Конго
Феновете на Англия са на седмото небе, след като "Трите лъва" победиха ДР Конго с 2:1 в 1/16-финален мач от световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.
Възпитаниците на Томас Тухел стигнаха до трите точки след обрат и голове през второто полувреме на Хари Кейн.
Пратеникът на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов отиде в агитката на англичаните, за да се потопи в атмосферата.
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