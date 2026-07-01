Опит срещу пътния травматизъм: Работеща мярка ли е монтирането на разделителни колчета?

През първото полугодие на 2026 г. тежките пътнотранспортни произшествия и жертвите на пътя са се увеличили. Увеличава се и броят на загиналите пешеходци. Това показват данните на МВР. Загиналите са с 36 повече в сравнение със същия период на миналата година, а броят на ранените също нараства. Сериозен ръст се отчита и при катастрофите с участието на тирове – с 43%.

В опит да ограничи пътния травматизъм държавата постоянно въвежда мерки. Засега най-ефективна се оказва поставянето на разделителни колчета в участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия.

За последните пет години на „Отсечката на смъртта“ Телиш - Радомирци са загинали седем души, показват данни на МВР. Причина за катастрофите е навлизане в насрещното движение, основно от страна на тирове и камиони.

Иван Кацаров, пътен експерт: „Говорим за комплексен проблем, а не за конкретен проблем, който може да касае само водач на товарен автомобил или само на лек автомобил. Тук говорим и за пътна инфраструктура, обезопасяване на пътни отсечки.“

През февруари тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ постави ограничителни колчета в еднокилометров участък край село Български извор, където концентрацията на катастрофи беше голяма. Жертви там засега няма, а тежките катастрофи са намалели драстично.

Според МВР евтини и бързи мерки, като гъвкави разделители и червена маркировка, могат да сведат тежките катастрофи до минимум.

Преди четири години колчета бяха поставени и в друга отсечка с висок риск от катастрофи – Кресненското дефиле. Оттогава там няма загинали, въпреки че трафикът остава изключително натоварен.

Серафим Димитров, шофьор на сметопочистваща машина: „Карат по-внимателно, по-бавно. Не изпреварват на опасни места.“

Всеки ден през 16-километровия участък преминават близо 15 000 автомобила, а през лятото потокът се удвоява. Това води до задръствания, които изнервят шофьорите, а с нервите идват и неразумните постъпки.

Иван Кацаров, пътен експерт: „Към момента трафикът е приблизително 2,5 пъти по-висок от това, което пътят може да поеме като капацитет в пиковите часове. Той не е оразмерен като габарити за такъв трафик. Движението е плътно, автомобилите са един зад друг.“

От началото на годината в района има два тежки инцидента, при които загиват двама души. Те обаче са в града и са пешеходци.