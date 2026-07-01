Казусът с „Далл Богг“: КФН разкри, че компанията се е опитала да разпродава имоти

Нова информация от Комисията за финансов надзор за застрахователното дружество с отнет лиценз „Далл Богг: Живот и здраве“. Компанията се е опитала тайно да продаде свои активи, включително пенсионното дружество, но сделката е била предотвратена.

Допълнително от съда е било поискано предварителни договори за три имота в София, Велико Търново и Враца да бъдат обявени за окончателни. До момента единствено Врачанският съд я е одобрил, но решението се обжалва.

За действията на застрахователя с отнет лиценз Комисията е сезирала НАП, прокуратурата и съда и са предприети мерки за защита на интересите на застрахованите лица. Скоро ще бъде възстановен и нормалният ред за обработка на полиците.

За „По света и у нас“ от дружеството коментираха, че разпореждания с активите на дружеството преди забраната на регулатора от 2 април са извършени законосъобразно и с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на застрахованите лица.

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор: „Един ден преди датата на този договор, която е 16 декември, застрахователното дружество ни запозна официално с решение на съвета на директорите от 15 декември, че те няма да сключат такъв договор и няма да продават дружеството, защото го считат за стратегическа инвестиция.“