БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в...
Чете се за: 03:55 мин.
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за...
Чете се за: 03:27 мин.
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:32 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казусът с „Далл Богг“: КФН разкри, че компанията се е опитала да разпродава имоти

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
казусът bdquoдалл боггldquo кфн разкри компанията опитала разпродава имоти
Снимка: БНР
Слушай новината

Нова информация от Комисията за финансов надзор за застрахователното дружество с отнет лиценз „Далл Богг: Живот и здраве“. Компанията се е опитала тайно да продаде свои активи, включително пенсионното дружество, но сделката е била предотвратена.

Допълнително от съда е било поискано предварителни договори за три имота в София, Велико Търново и Враца да бъдат обявени за окончателни. До момента единствено Врачанският съд я е одобрил, но решението се обжалва.

За действията на застрахователя с отнет лиценз Комисията е сезирала НАП, прокуратурата и съда и са предприети мерки за защита на интересите на застрахованите лица. Скоро ще бъде възстановен и нормалният ред за обработка на полиците.

За „По света и у нас“ от дружеството коментираха, че разпореждания с активите на дружеството преди забраната на регулатора от 2 април са извършени законосъобразно и с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на застрахованите лица.

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор: „Един ден преди датата на този договор, която е 16 декември, застрахователното дружество ни запозна официално с решение на съвета на директорите от 15 декември, че те няма да сключат такъв договор и няма да продават дружеството, защото го считат за стратегическа инвестиция.“

Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, КФН: „Целият съвет на директорите, който очевидно към 11 май твърди, че тези имоти са собственост на дружеството, а впоследствие ни уведомява, че преди това ги е продал.“

#застрахователно дружество #Далл-Богг: Живот и здраве #отнет лиценз #Комисия за финансов надзор

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
4
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
5
Дъжд и понижение на температурите в сряда
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Общество

Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще е в България
Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще е в България
Имунизацията срещу варицела вече е задължителна и безплатна за родените след 1 януари 2025 г. Имунизацията срещу варицела вече е задължителна и безплатна за родените след 1 януари 2025 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата процедура в авиацията Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата процедура в авиацията
Чете се за: 03:55 мин.
Протест на родители: Настояват за ежегодна индексация на майчинството Протест на родители: Настояват за ежегодна индексация на майчинството
Чете се за: 01:55 мин.
Зарибяват със застрашен вид есетра река Дунав край село Гомотарци Зарибяват със застрашен вид есетра река Дунав край село Гомотарци
Чете се за: 06:05 мин.
Край на безмитните малки пратки: 3 евро мито за внос от чужбина Край на безмитните малки пратки: 3 евро мито за внос от чужбина
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ