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Главнокомандващият на НАТО: България е надхвърлила 2% разходи за отбрана

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Главнокомандващият на НАТО: България е надхвърлила 2% разходи за отбрана
Снимка: БТА
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Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, прие върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич. Двамата са обсъдили повишаването на отбранителните способности на страната ни и на Европа, както и усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО в условията на променената геополитическа среда на сигурност.

адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Страната ни прие национален план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Този план ни дава увереност, че ще продължим изграждането на необходимите способности за изпълнение на съюзните и националните ангажименти. Това е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност, развитието на инфраструктурата, отбранителната индустрия и икономическото развитие на страната.“

ген. Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа: „България вече е надхвърлила изискването за 2% разходи за отбрана. И бях изключително доволен днес да науча, че сте в много стабилна тенденция да достигнете 5% до 2035 година. Радвам се, че имате съвсем ясни планове как да превърнете този финансов ресурс в реални способности.“

#отбрана #НАТО #Европа

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