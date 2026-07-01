Главнокомандващият на НАТО: България е надхвърлила 2% разходи за отбрана

Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, прие върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич. Двамата са обсъдили повишаването на отбранителните способности на страната ни и на Европа, както и усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО в условията на променената геополитическа среда на сигурност.

адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Страната ни прие национален план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Този план ни дава увереност, че ще продължим изграждането на необходимите способности за изпълнение на съюзните и националните ангажименти. Това е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност, развитието на инфраструктурата, отбранителната индустрия и икономическото развитие на страната.“