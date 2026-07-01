Протест на родители: Настояват за ежегодна индексация на майчинството

Родители настояват за увеличение и ежегодна индексация на майчинството, както и за по-високи детски надбавки. В няколко града в страната се провежда национален протест под надслов „Майчинството не е милостиня“.

Според организаторите сегашните помощи не отговарят на реалните разходи за отглеждане на дете, а семействата трябва да бъдат сред основните приоритети на държавата. Протестът се организира от инициативата „Родители за достойно майчинство“.

Основните им искания са: увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството до 450 евро; ежегодна индексация на обезщетението според инфлацията или минималната работна заплата; увеличаване на обезщетението за работещите майки до 75% от размера на майчинството.

По-рано днес те проведоха среща в Министерството на финансите, за да обсъдят исканията си.

Моника Василева, юрист: „Това, на което аз най-много настоях, беше да се обърне внимание на компенсациите за детските градини. Да се направи така, че те да не се изплащат, когато не се полагат, защото има родители, които получават тези средства, без да имат право на тях.“

Иванка Тодорова, инициатива „Родители за достойно майчинство“: "Ние му казахме, че не трябва да се посяга на другите социално уязвими групи, като пенсионерите и т.н. Предполагам, че това е ясно – в никакъв случай не искаме нашите искания да бъдат за тяхна сметка.“