Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна

Сигнал за отвлечено дете разпространи полицията. 11-годишното момиче най-вероятно е жертва на отношенията на майка си с мъжа, с когото е живяла на семейни начала. Случаят е от варненското село Константиново и беше разпространен чрез системата AMBER Alert, която до момента е използвана само веднъж – при изчезването на Сашко от Перник.

11-годишно момиче от село Константиново край Варна е в неизвестност от вчера. Днес Наталия Асенова беше обявена за издирване от полицията. От ОДМВР – Варна задействаха системата AMBER Alert и призовават гражданите да сигнализират, ако забележат детето или мъжа, който го е отвлякъл. Той не е баща на момичето, но е живял с майка му и двамата са се разделили преди известно време.

Наталия Славова Асенова е издирваното момиче. То е отвлечено снощи от мъжа, който е живял седем години с майка ѝ. Асен Антонов Симеонов, на 40 години, също е обявен за издирване. Известно е, че той е влязъл в къщата през нощта и след скандал, придружен с насилие от негова страна, е отвлякъл момичето.

По информация на БНТ той е криминално проявен, излежал е присъда за грабеж, не е имал постоянна работа и е агресивен. Към момента двамата са в неизвестност, а варненската полиция задейства системата за ранно предупреждение при отвличане на деца, която излъчва спешни съобщения до обществеността в района на инцидента.

Доброволци от селото помагат в издирването, каза кметът на Константиново Димитър Владимиров.