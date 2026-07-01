БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на...
Чете се за: 00:47 мин.
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
полицията варна издирва годишно момиче снимки
Слушай новината

Сигнал за отвлечено дете разпространи полицията. 11-годишното момиче най-вероятно е жертва на отношенията на майка си с мъжа, с когото е живяла на семейни начала. Случаят е от варненското село Константиново и беше разпространен чрез системата AMBER Alert, която до момента е използвана само веднъж – при изчезването на Сашко от Перник.

11-годишно момиче от село Константиново край Варна е в неизвестност от вчера. Днес Наталия Асенова беше обявена за издирване от полицията. От ОДМВР – Варна задействаха системата AMBER Alert и призовават гражданите да сигнализират, ако забележат детето или мъжа, който го е отвлякъл. Той не е баща на момичето, но е живял с майка му и двамата са се разделили преди известно време.

Наталия Славова Асенова е издирваното момиче. То е отвлечено снощи от мъжа, който е живял седем години с майка ѝ. Асен Антонов Симеонов, на 40 години, също е обявен за издирване. Известно е, че той е влязъл в къщата през нощта и след скандал, придружен с насилие от негова страна, е отвлякъл момичето.

По информация на БНТ той е криминално проявен, излежал е присъда за грабеж, не е имал постоянна работа и е агресивен. Към момента двамата са в неизвестност, а варненската полиция задейства системата за ранно предупреждение при отвличане на деца, която излъчва спешни съобщения до обществеността в района на инцидента.

Доброволци от селото помагат в издирването, каза кметът на Константиново Димитър Владимиров.

Димитър Владимиров, кмет на с. Константиново: „От полицията заявиха, че няма да се дават подробности, за да не се навреди на издирването, и призовават гражданите да сигнализират, ако видят Наталия. Тя е висока около 1,60 м, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечена е с бяло яке на червени цветчета и светъл панталон. Асен Симеонов е висок около 1,70 м, с едро телосложение, късо подстриган, облечен е със синя тениска и черен панталон. Ако някой ги забележи, трябва да се обади на телефон 112 или в полицията. Обхватът е около 50 километра – областта и селата наоколо. Засега нямаме някакви резултати или актуална информация. Утре отново продължаваме. Идеята е на местен терен да обхождаме по-обстойно залесените места.“

#11-годишно момиче #издирвано момиче #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
4
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
5
Дъжд и понижение на температурите в сряда
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Регионални

Шестима пострадаха в челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград
Шестима пострадаха в челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград
Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново Полицаи спасиха 14-годишно момче от водите на река Марица край Огняново
Чете се за: 01:30 мин.
Зарибяват със застрашен вид есетра река Дунав край село Гомотарци Зарибяват със застрашен вид есетра река Дунав край село Гомотарци
Чете се за: 06:05 мин.
Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на място е изпратен и химически екип Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на място е изпратен и химически екип
Чете се за: 00:47 мин.
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Чете се за: 03:02 мин.
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на място е изпратен и химически екип
Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на място е...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой Няколко часа след като го пусна от ареста, полицията пак задържа водача на водния атракцион в Ахелой
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си Обвиненият за катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха мъж и две деца, обжалва задържането си
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан България предоставя 200 000 евро хуманитарна помощ на Газа и Ливан
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ