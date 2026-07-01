Как поръчка за мантинели за 300 млн. нараства до 1 млрд.?

Един милиард лева – толкова беше подготвила държавата да даде на фирма, която да отговаря за мантинелите в следващите четири години. Сега Пътната агенция прекрати тази обществена поръчка.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Със сигурност това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора.“

Ще бъде направена нова поръчка, но това ще отнеме месеци. Дотогава чрез директно възлагане държавната фирма „Автомагистрали“ ще поддържа мантинелите. Готвят се и нови правила, за да се избегне монополът – например мантинели да не се подменят само при основен ремонт.

инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: „Тоест договорите за текущ ремонт и поддържане да включват и ограничителни системи.“

Вътрешният министър заяви, че пари за инфраструктура са били отклонявани.

Румен Радев, министър-председател на България: „Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за некачествено извършени дейности.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам – огромен обществен ресурс. С използването му не по предназначение, със завишаване на цени по обществени поръчки и с изливането на този ресурс в няколко посоки, основно.“

И от регионалното министерство, и от МВР заявиха, че сигналите за корупция са изпратени на прокуратурата.





