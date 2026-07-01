Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято

Три министерства обединяват усилия за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще са насочени както към превенцията на възникване на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "По указания на премиера всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Изразявам благодарност към колегите си, тъй като заедно с тях и с ГДПБЗН набелязахме тези мерки, създадохме координация, така че да сме по-подготвени от първия момент и по-ефикасни при възникване на пожари. При нарастване на индекса, които указва заплаха от възникване на пожари, нашите автомобили и съответно екипите на пожарна безопасност ще бъдат максимално близо разположени до тези места, за да не се налага да се губи време. Създали сме организация по използване на наличните дронове в ГДПБЗН, за да може бързо да се установяват и локаллизират точките, на които са възникнали пожари и много по-бързо да реагират нашите сили, когато има възникнал пожар. Създали сме организация и взаимодействие на първо място по превенция. Ще се работи в координация с горските стопанства и с кметовете на населени места в застрашените райони. Има готовност от страна на армията да ни съдейства с хеликоптери при въникване на пожари. Главна дирекция „Гранична полиция“ също има такива средства, които ще използваме, но тях ще ги използваме най-вече за превозване на сили, на техника и за наблюдение на възникналите пожари."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Българската армия е готова да помогне. Наличната техника, която ще бъде в готовност за гасене при пожара е следната: 4 хеликоптера "Кугър" два хеликоптера Ми-17 и един самолет "Спартан" с новата система за гасене на пожари Гардиън. Разбира се, тази самолетна система все още не е изпитана в реални условия. Надяваме се да покаже своята ефективност през тази година. Самолетите и вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи, достатъчно като количество към момента. Другото важно, което искам да споделя, е, че Българската армия има 22 формирования, които активно участват в процесите по гасене на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, 15 са в Южна България, с до 400 човека. Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега сме работили чудесно с Министерството на вътрешните работи, за да може взаимно да си помагаме при решаването на възникнали проблеми."

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "По отношение на сектор „Земеделие и гори“ работим в две насоки. От една страна, това е по отношение на опазването на земеделските земи. В тази връзка днес беше издадена заповед, с която се забранява косенето. Заповедта е считано от 10 юли. Целта днес е да предупредим земеделските производители просто да знаят, че косенето ще бъде ограничено само в тъмната част на денонощието и много рано сутрин до 8 часа. Целта е не да прилагаме мерки срещу земеделието, целта е да ги предупредим, за да може след това да не предизвикваме пожари, които минават от горски в земеделски и от земеделски в горски. В допълнение към това, по отношение на опазването на горите, Изпълнителна агенция по горите и шестте държавните горски предприятия, въпреки че когато встъпихме в мандат бяха изпълнени едва 55% от противопожарните мерки, които следва да се направят, наваксахме в голяма степен тяхното извършване, така че всички горски са на терен. Искрено се надяваме пожарите да бъдат много по-малко от миналата година, но…готови сме."