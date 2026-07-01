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Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Три министерства обединяват усилия за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще са насочени както към превенцията на възникване на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "По указания на премиера всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Изразявам благодарност към колегите си, тъй като заедно с тях и с ГДПБЗН набелязахме тези мерки, създадохме координация, така че да сме по-подготвени от първия момент и по-ефикасни при възникване на пожари. При нарастване на индекса, които указва заплаха от възникване на пожари, нашите автомобили и съответно екипите на пожарна безопасност ще бъдат максимално близо разположени до тези места, за да не се налага да се губи време. Създали сме организация по използване на наличните дронове в ГДПБЗН, за да може бързо да се установяват и локаллизират точките, на които са възникнали пожари и много по-бързо да реагират нашите сили, когато има възникнал пожар. Създали сме организация и взаимодействие на първо място по превенция. Ще се работи в координация с горските стопанства и с кметовете на населени места в застрашените райони. Има готовност от страна на армията да ни съдейства с хеликоптери при въникване на пожари. Главна дирекция „Гранична полиция“ също има такива средства, които ще използваме, но тях ще ги използваме най-вече за превозване на сили, на техника и за наблюдение на възникналите пожари."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Българската армия е готова да помогне. Наличната техника, която ще бъде в готовност за гасене при пожара е следната: 4 хеликоптера "Кугър" два хеликоптера Ми-17 и един самолет "Спартан" с новата система за гасене на пожари Гардиън. Разбира се, тази самолетна система все още не е изпитана в реални условия. Надяваме се да покаже своята ефективност през тази година. Самолетите и вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи, достатъчно като количество към момента. Другото важно, което искам да споделя, е, че Българската армия има 22 формирования, които активно участват в процесите по гасене на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, 15 са в Южна България, с до 400 човека. Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега сме работили чудесно с Министерството на вътрешните работи, за да може взаимно да си помагаме при решаването на възникнали проблеми."

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "По отношение на сектор „Земеделие и гори“ работим в две насоки. От една страна, това е по отношение на опазването на земеделските земи. В тази връзка днес беше издадена заповед, с която се забранява косенето. Заповедта е считано от 10 юли. Целта днес е да предупредим земеделските производители просто да знаят, че косенето ще бъде ограничено само в тъмната част на денонощието и много рано сутрин до 8 часа. Целта е не да прилагаме мерки срещу земеделието, целта е да ги предупредим, за да може след това да не предизвикваме пожари, които минават от горски в земеделски и от земеделски в горски. В допълнение към това, по отношение на опазването на горите, Изпълнителна агенция по горите и шестте държавните горски предприятия, въпреки че когато встъпихме в мандат бяха изпълнени едва 55% от противопожарните мерки, които следва да се направят, наваксахме в голяма степен тяхното извършване, така че всички горски са на терен. Искрено се надяваме пожарите да бъдат много по-малко от миналата година, но…готови сме."

#хеликоптери #министър на вътрешните работи #пожари #спартан #министър на отбраната #министър на земеделието и храните #самолет

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