Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му за отпадане на гражданството по рождение

Поражение за Доналд Тръмп - Върховният съд на САЩ отхвърли искането му да ограничи правото на получаване на гражданство по рождение. Американският президент разкритикува решението и обеща да продължи да се бори за премахването на автоматичното гражданство.

Историческо решение на Върховния съд - с 6 гласа "за" срещу 3 "против" беше запазено правото на децата, родени в САЩ да получават автоматично американско гражданство, съгласно 14-ата поправка в Конституцията. Така съдът отхвърли искането на Доналд Тръмп да се сложи край на 150-годишна политика.

Миа, активист: "Бременните майки се страхуват, че бебета им няма да имат дом. Струва си да се борим за нашите семейства, за нашите общности". Делиа Рамирес, представител на демократите в Конгреса: "Горда дъщеря съм на Мария Елвира Рамирес Гера, имигрантка от Гватемала, която пресича границата на САЩ, бременна с мен. Всеки роден в тази страна е американец, точка".

С указ Тръмп се опита да отмени правото на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в САЩ само временно или без необходимото разрешение.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки".

Решението представлява сериозен удар за имиграционната програма на Тръмп и беше посрещнато с одобрение от организациите за защита на гражданските права.

Елора Мукхерджи, експерт за правата на имигрантите в Колумбийския университет: "Поколения американци са разчитали на обещанието за гражданство по рождение и именно това е причината Америка да е нацията, каквато е днес."

Ограничаването на правото по рождение беше сред приоритетите на президента републиканец, който открито лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед.