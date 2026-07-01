БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 02:55 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му за отпадане на гражданството по рождение

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поражение за Доналд Тръмп - Върховният съд на САЩ отхвърли искането му да ограничи правото на получаване на гражданство по рождение. Американският президент разкритикува решението и обеща да продължи да се бори за премахването на автоматичното гражданство.

Историческо решение на Върховния съд - с 6 гласа "за" срещу 3 "против" беше запазено правото на децата, родени в САЩ да получават автоматично американско гражданство, съгласно 14-ата поправка в Конституцията. Така съдът отхвърли искането на Доналд Тръмп да се сложи край на 150-годишна политика.

Миа, активист: "Бременните майки се страхуват, че бебета им няма да имат дом. Струва си да се борим за нашите семейства, за нашите общности".

Делиа Рамирес, представител на демократите в Конгреса: "Горда дъщеря съм на Мария Елвира Рамирес Гера, имигрантка от Гватемала, която пресича границата на САЩ, бременна с мен. Всеки роден в тази страна е американец, точка".

С указ Тръмп се опита да отмени правото на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в САЩ само временно или без необходимото разрешение.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки".

Решението представлява сериозен удар за имиграционната програма на Тръмп и беше посрещнато с одобрение от организациите за защита на гражданските права.

Елора Мукхерджи, експерт за правата на имигрантите в Колумбийския университет: "Поколения американци са разчитали на обещанието за гражданство по рождение и именно това е причината Америка да е нацията, каквато е днес."

Ограничаването на правото по рождение беше сред приоритетите на президента републиканец, който открито лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед.

#гражданство по рождение #удар по имиграционната политика #Доналд Тръмп #САЩ #съд

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
4
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
5
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
6
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: САЩ и Канада

Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха? Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години Европа се готви да посрещне зимата с най-ниските си запаси от газ за последните 15 години
Чете се за: 01:17 мин.
Бира и футбол: Бирария в Атланта предлага испанско и чешко пиво Бира и футбол: Бирария в Атланта предлага испанско и чешко пиво
Чете се за: 00:35 мин.
Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново Подновяване на диалога – САЩ и Иран ще преговарят отново
Чете се за: 00:45 мин.
Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г.,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След инцидента с атракцион в Ахелой: Ресорното министерство започна проверка, собственикът на базата е задържан След инцидента с атракцион в Ахелой: Ресорното министерство започна проверка, собственикът на базата е задържан
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...
Чете се за: 05:27 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът започва седмицата с избор на нов шеф на НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Джулай морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ