Голям горски пожар в Канада наложи евакуацията на над 20 000 души (СНИМКИ)

Над 20 000 души в канадската провинция Британска Колумбия бяха евакуирани заради бързо разпространяващ се голям горски пожар, съобщиха местните власти, предаде Франс прес.

Ветровете са разпалили пожара в близост до езерото Оканаган в южната част на Британска Колумбия. Пожарът бързо се е разраснал и вече е засегнал над 10 000 хектара. Издадени са заповеди за евакуация в окръзите Съмърленд, Пичланд и други райони на запад от езерото Оканаган.

Междувременно окръг Съмърленд, където беше обявено извънредно положение, остана без ток заради горския пожар, а властите предупредиха, че водата от чешмите не е годна за пиене. Според Службата за горски пожари на Британска Колумбия пожарът е избухнал на около 15 километра западно от град Съмърленд.

"Много ферми са засегнати. Не знаем колко сгради са унищожени", каза кметът на Самърланд Дъг Холмс, цитиран от Ройтерс. "Има значителни загуби на жилища и имущество. Знаем също, че някои хора са останали блокирани, тъй като обстановката се промени много бързо", заяви премиерът на Британска Колумбия Дейвид Еби в изявление и добави: В момента се извършват евакуации по въздух на хора, които са останали изолирани заради пожара.

Според канадската телевизия CTV News над 50 души е трябвало да бъдат евакуирани по въздух с помощта на хеликоптери от населеното място Фолдър.

Кели Грийн, отговаряща за управлението на извънредни ситуации и подготовка за климатични промени в Британска Колумбия, обяви по-рано вчера извънредно положение в провинцията.

Канадският министър-председател Марк Карни поздрави в Екс пожарникарите в страната, които работят неуморно, за да гарантират безопасността на гражданите.

"Федералното правителство е готово да помогне и да подкрепи правителството на Британска Колумбия в тези усилия. Съпричастен съм с всички хора, които бяха принудени да напуснат домовете си, и се надявам, че ще могат да се върнат вкъщи живи и здрави възможно най-скоро", заяви Карни.

снимки: БТА