Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро

МС одобри проект на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Това съобщи след края на правителственото заседание финансовият министър Гълъб Донев. Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват с 1,034 млрд. евро.

"Оттук нататък очаквам сериозна, отговорна, смислена работа и дискусия по него в НС. Важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на мерките и параметрите на бюджета в рамките на Тристранния съвет. В понеделник, по време на обсъждането на законите за бюджетите на НЗОК, ДОО и на държавата се ангажирах да дам повече информация относно разходите за издръжка и капиталовите разходи, предвидени в проекта на бюджет 2026 г. Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват с 1,034 млрд. от които ръстът в европейските средства е 254,8 млн. евро. По национален бюдеж ръстът е 779 500 000 евро."

"779 500 000 евро покрива 142 млн. за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори, 48 млн. и 500 хиляди евро за домакинството на Джиро д.Италия. 20 млн. евро за подготовка на предстоящо домакинство на Евровизия. Неразплатени разходи от минали години за текущ ремонт и поддръжка по бюджета на МРРБ в размер на 139 млн. и 500 хиляди евро. Този ръст покрива само част от разходите, породени от сключени извънсъдебни споразумения от 2024 и 2025 г. за прекратяване на дела, свързани със забавени плащания по договори след 2021 г. В това число лихви и съдебни разноски до сключване на извънсъдебните споразумения, които за 2026 г. възлизат на около 160 млн. евро. Увеличение на разходите по бюджетите на общините, които са реализирали за сметка на свои собствени приходи и преходни остатъци в размер на 96 млн. и 900 000 евро. 2, 5 млн. евро към общините за компенсиране на превозвачите, които предоставят услугата училищен транспорт заради увеличените цени на горивата. 8,1 млн. за компенсации на родители за неприети деца в детските градини и ясли. 30 млн. евро за празничната добавка за Коледа - нова пощ по Закона за социалното подпомагане. Увеличение на разходите за отбрана 80 млн. и 900 000 евро в изпълнение на изискванията на НАТО за достигане на 2,15% разходи за отбрана от БВП. 170 млн. евро за подпомагане на земеделските производители за поскъпване на горивата."