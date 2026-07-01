БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фекални води заливат част от хотел в Слънчев бряг - кой ще поеме отговорност?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В разгара на туристическия сезон фекални води заливат част от хотел в курорта Слънчев бряг. За проблема сигнализират от управата на хотела. Според тях аварията е възникнала след приключил ремонт по разширяване и преасфалтиране на една от главните улици в курорта - улица „Първа“. От хотела твърдят, че повече от седмица канализацията периодично се запушва, а прелелите води наводняват външния бар на хотела и унищожават част от стоката.

Ваня Кьосева: "Проблемът е от около две седмици - още от началото на сезона. При пълен хотел се оказваме с компрометирана канализационна тръба, която не може да поеме отпадните води и започва да прелива към бара зад нас. Това се случва непредсказуемо - по всяко време на денонощието. Първоначално смятахме, че е след уширяването на улица „Първа“, която е една от основните в Слънчев бряг. Това е процес, който продължава от няколко години. Решихме, че вероятно при строителни дейности е компрометирана тръбата, тъй като 20 години не сме имали подобен проблем. За щастие щетите са малко, материални - изхвърлихме част от продукти. Въпреки пълния хотел, не стана достояние на туристите този проблем.“

Силвия Кьосева от управата на хотела: „До момента изцяло ние поемаме разходите. Налага се да викаме фирма за отпушване на канализацията, която не е на територията на хотела, не е в нашата компетенция, но ни се казва, че трябва да плащаме. На 19 юни подадохме жалба в общината. До момента нямаме отговор. Вчера дойдоха на място, но все още няма яснота какъв е проблемът и кой ще го реши. Често се налага да реагираме сами, защото аварии възникват вечер, а екипите не са на разположение. Последният път дори ние отпушвахме сами, за да предотвратим наводнение на улицата и хотела."

От община Несебър не беше получена официална позиция. От пресцентъра заявиха в телефонен разговор, че те не разполагат със специалисти и насочиха екипа на БНТ към ВиК - Бургас. До момента отговор и оттам няма, въпреки изпратеното запитване и многократни обаждания.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.

#фекални води #бар #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
4
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
РЗИ - Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
5
РЗИ - Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват...
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
6
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Регионални

150 проверки за два дни: НАП засече разминавания в каси и неиздадени бележки
150 проверки за два дни: НАП засече разминавания в каси и неиздадени бележки
Пловдивската пожарна с кампания за доброволци на фона на нарастващ риск от пожари Пловдивската пожарна с кампания за доброволци на фона на нарастващ риск от пожари
Чете се за: 02:10 мин.
След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се
Чете се за: 02:15 мин.
Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата? Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата?
Чете се за: 01:52 мин.
НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна
Чете се за: 00:42 мин.
Самолетът, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от летище Бургас Самолетът, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от летище Бургас
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
Чете се за: 05:27 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът започва седмицата с избор на нов шеф на НЗОК НА ЖИВО: Парламентът започва седмицата с избор на нов шеф на НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от...
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ