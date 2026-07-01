Фекални води заливат част от хотел в Слънчев бряг - кой ще поеме отговорност?

В разгара на туристическия сезон фекални води заливат част от хотел в курорта Слънчев бряг. За проблема сигнализират от управата на хотела. Според тях аварията е възникнала след приключил ремонт по разширяване и преасфалтиране на една от главните улици в курорта - улица „Първа“. От хотела твърдят, че повече от седмица канализацията периодично се запушва, а прелелите води наводняват външния бар на хотела и унищожават част от стоката.

Ваня Кьосева: "Проблемът е от около две седмици - още от началото на сезона. При пълен хотел се оказваме с компрометирана канализационна тръба, която не може да поеме отпадните води и започва да прелива към бара зад нас. Това се случва непредсказуемо - по всяко време на денонощието. Първоначално смятахме, че е след уширяването на улица „Първа“, която е една от основните в Слънчев бряг. Това е процес, който продължава от няколко години. Решихме, че вероятно при строителни дейности е компрометирана тръбата, тъй като 20 години не сме имали подобен проблем. За щастие щетите са малко, материални - изхвърлихме част от продукти. Въпреки пълния хотел, не стана достояние на туристите този проблем.“

Силвия Кьосева от управата на хотела: „До момента изцяло ние поемаме разходите. Налага се да викаме фирма за отпушване на канализацията, която не е на територията на хотела, не е в нашата компетенция, но ни се казва, че трябва да плащаме. На 19 юни подадохме жалба в общината. До момента нямаме отговор. Вчера дойдоха на място, но все още няма яснота какъв е проблемът и кой ще го реши. Често се налага да реагираме сами, защото аварии възникват вечер, а екипите не са на разположение. Последният път дори ние отпушвахме сами, за да предотвратим наводнение на улицата и хотела."

От община Несебър не беше получена официална позиция. От пресцентъра заявиха в телефонен разговор, че те не разполагат със специалисти и насочиха екипа на БНТ към ВиК - Бургас. До момента отговор и оттам няма, въпреки изпратеното запитване и многократни обаждания.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.