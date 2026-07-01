Христо Янев: ЦСКА ще има още нови попълнения

ЦСКА се прибра в София, след като в последните седмици бе на подготвителен лагер в Австрия. На летището към “червените” се присъедини и Джеймс Ето'о, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента.

Старши треньорът Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа на австройска земя и очаква още няколко попълнения, които да вдигнат класата на отбора.

“Свършихме това, което бяхме планирали. Момчетата хвърлиха доста усилия. Привлякохме двама футболисти, които са с много добри качества. Те вече се вписват чудесно в тима и се надявам скоро да видим на какво са способни. Ще има и още нови попълнения. Не ни трябват много хора, а играчи, които да вдигнат класата. Вече имаме добра основа, върху която да градим”, заяви Янев.

“Смея да твърдя, че направихме добра подготовка. Очаквам през новия сезон да видим отбор, който е готов за новото предизвикателство, а то е да сме по-добри от миналия сезон”, завърши Христо Янев.

Последната контрола на ЦСКА ще е срещу Марек на 3 юли.