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Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети пред Ирландия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: БТА
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Ирландия поема ротационното председателство на ЕС. Основен приоритет по време на шестмесечния мандат ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2028 – 2034 г. и укрепването на европейската икономика.

Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на ЕС за търговия с емисии и въвеждането на цифрово евро.

Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепата за Украйна и натиска върху Русия, включително чрез строги санкции. Сред акцентите са и преговорите за присъединяване с Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украйна.

#председателство #Ирландия #Европейски съюз

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