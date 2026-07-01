Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети пред Ирландия

Ирландия поема ротационното председателство на ЕС. Основен приоритет по време на шестмесечния мандат ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2028 – 2034 г. и укрепването на европейската икономика.



Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на ЕС за търговия с емисии и въвеждането на цифрово евро.

Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепата за Украйна и натиска върху Русия, включително чрез строги санкции. Сред акцентите са и преговорите за присъединяване с Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украйна.