След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

След кратко захлаждане в началото на юли предстои нова гореща вълна и през втората половина на месеца температурите в България могат да достигнат 43 градуса. Това обясни в "Денят започва" синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.

Юни е приключил с количества валежи, близки до климатичната норма, а температурите са били малко по-високи от обичайните за месеца, обясни Красимир Стоев.

„ В по-голямата част на страната валежите са между 70% и 120% от месечните норми. Изпратихме го с много горещо време, включително и в България с предупредителни жълти кодове, с максимални температури, достигащи на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони до 39 градуса. Това са най-високите температури за юни 2026 г., но те не са екстремално високи, защото са се случвали и над 40 градуса."

По думите му захлаждането в Западна Европа няма да бъде трайно, а още през първото десетдневие на юли предстои нова гореща вълна.

„Вече се е разхладило в Западна Европа, но това не е трайно. През следващите дни, през втората половина на първото десетдневие, с израстването на гребен от Средиземноморието към Западна Европа ще се пренесат много горещи въздушни маси. Така че там до края на първото десетдневие на юли предстои поредната гореща вълна с температури над 40 градуса."

Той обаче предупреди, че през първите 10 дни на юли предстои нова, вероятно по-тежка, гореща вълна с температури над 40 градуса.

„Ние бяхме в периферията на този баричен и термичен гребен, така че при нас той не оказа съществено влияние. Но през втората половина на юли в България се очакват много високи температури."

За днес прогнозата е за неустойчива атмосфера с валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки в голяма част от страната. Той предупреди, че има реална вероятност за опасни атмосферни явления - гръмотевична дейност и градушки.

По-дългосрочната прогноза сочи, че юли ще бъде по-топъл от нормалното. Средномесечните температури ще бъдат над нормата.

„ Най-ниските температури ще са между 10 и 15 градуса, а най-високите максимални температури, които ще се реализират през втората половина на месеца, ще бъдат между 38 и 43 градуса. Това са температури, близки до абсолютните екстремни за юли."

Според Стоев след първите десетина дни на месеца времето ще стане предимно слънчево и горещо, а валежите ще бъдат по-редки.

„По-често ще е слънчево и горещо. Вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни фронтове има около 16, 23 и 30 юли, но тогава само на изолирани места ще има краткотрайни превалявания. През втората половина на юли ще говорим често и за голяма пожароопасност, така че трябва да сме изключително внимателни."

В заключение синоптикът отбеляза, че подобни горещини не са безпрецедентни за България – през 2007 година в повечето станции в България са поставени абсолютните температурни екстремуми до 44 градуса."

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