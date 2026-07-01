БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард долара приходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации.

Президентът на САЩ е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му.

Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мийммкойни. Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите.

Ройтерс изчислява, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за него, традиционните му бизнеси като голф игрищата и курортите продължават да носят милиони.

#Доналд Тръмп #печалби #приходи

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
3
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
4
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
5
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
6
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: По света

Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети пред Ирландия
Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети пред Ирландия
Настоящата гореща вълна е само „репетиция“ за по-тежки лета, предупреди СЗО Настоящата гореща вълна е само „репетиция“ за по-тежки лета, предупреди СЗО
Чете се за: 02:17 мин.
Розовото фламинго в Кения губи цвят и намалява като бройка заради екологичните промени в региона Розовото фламинго в Кения губи цвят и намалява като бройка заради екологичните промени в региона
Чете се за: 01:35 мин.
Близо 2000 загинали и над 10 000 ранени след земетресение във Венецуела Близо 2000 загинали и над 10 000 ранени след земетресение във Венецуела
Чете се за: 00:35 мин.
Рекордна жега в Словакия – термометрите показаха 41,3 градуса Рекордна жега в Словакия – термометрите показаха 41,3 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
Американски пратеници в Катар: Без среща с високопоставени представители на Иран Американски пратеници в Катар: Без среща с високопоставени представители на Иран
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата? Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Дъжд и понижение на температурите в сряда
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Самолетът, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ