Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти

Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард долара приходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации.



Президентът на САЩ е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му.

Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мийммкойни. Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите.

Ройтерс изчислява, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за него, традиционните му бизнеси като голф игрищата и курортите продължават да носят милиони.