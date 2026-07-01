Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата?

Има изгреви, които просто отбелязват началото на деня. Има и изгреви, които са се превърнали в символ на свободата, надеждата и мечтите. Такъв е първият юлски изгрев, особено във Варна. През 80-те млади хора посрещат слънцето на брега, за да усетят поне за кратко свободата. Техният порив се превръща неусетно в традиция, която продължава и днес.

Десетки варненци и гости на града посрещнаха първия юлски изгрев на плажа в квартал „Аспарухово“. Точно в 5:33 часа слънцето изгря над морето, а събралите се изпратиха нощта с музика, надежда и традиционния дух на Джулай морнинг.

Традицията във Варна се спазва вече повече от 40 години. За мнозина първият юлски изгрев е символ на свободата, надеждата и новото начало. По традиция изгревът се посреща с лице към хоризонта и с крака в морето, а емблематичната песен "July Morning" на Джон Лоутън остава химн на поколения българи.

Сред дошлите тази година беше и жена, който за пореден път посреща Джулай, този път заедно с трите си внучки.

Снимки: БТА

„Не за първи път го посрещам, но за мен най-важното е, че тази сутрин съм с трите си внучки на плажа. Те станаха с удоволствие. Срещаме празника на Джулая с надежда за по-добро бъдеще. Посрещаме Джулая с надежда за по-добро бъдеще."

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова и операторът Владимир Съмналиев.