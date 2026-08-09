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Слънцето ще е щедро и утре, на места в Югозападна България ще превали и прегърми

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне.

През втората половина на нощта ще се изясни над цялата страна и до сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост.

През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°.

Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, както и в западните и централните части на Стара планина, ще превали и прегърми.

Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад.

Утре на Пиренейския полуостров и в по-голямата част от Западна Европа ще бъде слънчево.

Краткотрайни валежи, на много места интензивни и значителни, ще има на Скандинавския полуостров. В Централна Европа ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На много места ще има краткотрайни валежи, по-интензивни и продължителни в Полша.

На Балканите от запад температурите отново ще започнат да се повишават и по Адриатическото крайбрежие ще бъде по-топло от обичайното за периода. След обяд над югозападните райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в планините ще превали и прегърми.

У нас във вторник и сряда ще е предимно слънчево и температурите ще се повишат.

В четвъртък и петък ще прониква относително хладен въздух. Повишава се и вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици, през първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, а през втория – главно в планините.

Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30°.

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