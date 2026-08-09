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Пловдив отново ще е домакин на две световни първенства по гребане догодина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Водни спортове
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Новината потвърди президентът на международната федерация Жан Кристоф Ролан в интервю за БНТ

две български лодки достигнаха четвъртфиналите световното първенство гребане пловдив
Снимка: БТА
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През следващата година Пловдив отново ще е домакин на две световни първенства по гребане. Това съобщи президентът на международната федерация Жан Кристоф Ролан след приключилите днес световни финали за юноши и девойки до 19 години.

Българското участие приключи с 4-тото място на Румяна Стоянова във финал „Б“ на женския скиф, което й отреди 10-о място в генералното класиране. Новината от днес е, че и през следващата година Пловдив ще е домакин на две световни първенства, които ще се проведат едновременно. Предстоят световни финали на участници до 19 и до 23 години.

„Пловдив се превърна в дом на световното гребане. Това ще бъде отново едно изключително състезание, дори една стъпка по- високо ниво, защото ще бъде до 19 и до 23 години, което ще събере още повече хора. Но, толкова е опитен организационния комитет в Пловдив и българска страна, че съм сигурен, че те ще се справят отново фантастично и за нас е истинско удоволствие, че ще се върнем отново в Пловдив“, сподели Жан- Кристоф Ролан в интервю за БНТ.

Световните първенства ще се проведат в края на юли и началото на август, като се очаква броят на състезателите и държавите да бъде рекорден.

Вижте подробности по темата във видеото.

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Надпреварата се провежда на Гребната база в Пловдив.
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