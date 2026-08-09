Напоителни системи: Съоръженията по поречието на Дунав са разрушени

Жестоката суша и ниското ниво на Дунав поставиха отново въпроса за унищожените напоителни системи, без които земеделието във Видинско замира. Как се справят земеделските производители в района и за какво настояват?

В област Видин в миналото са напоявани 1 милион декара, а сега поливно земеделие липсва.

Янчо Василев, управител на „Напоителни системи“, клон Видин: „Само една помпена станция – Гомотарци, е напоявала, подавала вода на около 280 000 декара. Другите помпени станции – Ново село, Дунавци 2, Арчар – по-малко, но в никакъв случай не са били маловажни... Истината е, че още 1995, 1996, 1997 година, т.е. това са последните години на миналия век, се спира напояването, не се подава вода от Дунава.“

Голямата раздробеност на земеделските площи и нежеланието на някои от производителите да напояват са част от причините. Основната обаче е друга.

Янчо Василев, управител на „Напоителни системи“, клон Видин: „Тук, разбира се, задължително трябва да се спомене и ограбването на една голяма част от съоръженията, напоителните съоръжения. Тук говорим и за напоителни станции, говорим за канали – напоителни, подземни и изравнители.“

Последиците са катастрофални, казват от „Напоителни системи“.

Янчо Василев, управител на „Напоителни системи“, клон Видин: „От гледна точка на климатичните промени, които са непредсказуеми, с редуването на периоди с обилни, големи по количество дъждове и този период, който в момента го наблюдаваме – с много високи температури, би следвало да бъде възстановено това напояване.“

Потърпевши са производителите.

Жечко Андрейнски, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите: „За съжаление през тази година проблемите, наред с другите проблеми, се стигна до проблеми с недостиг на вода, която оказва съществено влияние върху напояването на царевицата основно, в този район в този момент, а също така напояването на зеленчуците, които се отглеждат покрай брега на Дунав.“

Сушата и липсата на напояване ще се отразят върху добивите.

Жечко Андрейнски, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите: „Царевицата в момента се прибира, силажна царевица, където на площи, поливани, напоявани от река Дунав, добивите достигат до около 5 тона, 5 тона и половина, а неполиваните площи варират от 2 и половина до 3 тона в момента.“

Голяма част от производителите искат да има напояване, но то не е възможно, ако не бъдат възстановени старите съоръжения.

Жечко Андрейнски, председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите: „В област Видин могат да се напояват над 300, 350 000 декара, което при тази суша, която се очертава предходните години и това, което ни очаква, ще гарантира една добра сигурност на земеделските производители, но затова трябва политиката в областта на земеделието да бъде насочена към напояването и това е едно от нашите искания на земеделските производители – възстановяване на старите напоителни съоръжения и канали в област Видин.“

Янчо Василев, управител на „Напоителни системи“, клон Видин: „Изключително важно е, приоритет за Видинска област, за земеделците от Видинска област, за икономиката на Видинска област... е възстановяването на тези помпени станции и особено на помпена станция Гомотарци. Разбира се, първите стъпки вече са направени. Тази помпена станция е включена в един списък за национално финансиране на „Напоителни системи“ АД.“

Помпената станция в Гомотарци, която е и най-голямата по поречието на Дунав в България, заедно с още 140 обекта е включена в списък за национално финансиране. Тепърва обаче трябва да се изготви проект, да бъдат подменени агрегати, двигатели и помпи.

Автор: Анжела Каменова - БНР-Радио Видин