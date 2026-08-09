БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски не успя да премине квалификацията за Гран при турнира по летен ски скок в Куршевел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Самоковецът даде 54-ти резултат

резултат владимир зографски преодоля квалификациите вилинген
Снимка: БТА
Слушай новината

Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията за състезанието от веригата Гран при по летен ски скок на голямата шанца в Куршевел, Франция.

Българинът даде 54-ти резултат след опит от 96 метра, който му донесе едва 33,6 точки.

Победител в състезанието стана австриецът Даниел Чофених, който събра 278,3 точки след скокове от 125,5 и 128,5 метра.

Втори с 277,1 точки е германецът Филип Раймунд, който премина 123 и 132 метра в двата си опита. На трето място е друг австриец - Щефан Крафт, който завърши с 272,7 точки. Тях той постигна след два скока от по 131,5 метра.

#Гран при по ски скокове в Куршевел #Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
4
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
6
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Зимни

Владимир Зографски с 46-то място на Гран при в Куршевел
Владимир Зографски с 46-то място на Гран при в Куршевел
Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова
Чете се за: 01:10 мин.
Лара Гут-Бехрами сложи край на своята кариера Лара Гут-Бехрами сложи край на своята кариера
Чете се за: 01:27 мин.
Алберт Попов и Калин Златков влязоха в подготвителен режим Алберт Попов и Калин Златков влязоха в подготвителен режим
Чете се за: 01:32 мин.
Владимир Зографски стартира участието си в лятната Верига на Гран При Владимир Зографски стартира участието си в лятната Верига на Гран При
Чете се за: 00:45 мин.
Маклин Селебрини стана най-скъпоплатеният хокеист в НХЛ Маклин Селебрини стана най-скъпоплатеният хокеист в НХЛ
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба
Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Как се променя профилът на летовника у нас? Как се променя профилът на летовника у нас?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ