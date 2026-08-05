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Лара Гут-Бехрами сложи край на своята кариера

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Припомняме, че швейцарката претърпя инцидент миналата година на тренировка, оттегляйки от ските на 35 години.

Лара Гут-Бехрами сложи край на своята кариера
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Швейцарката Лара Гут-Бехрами обяви оттеглянето си от спорта, слагайки край на бляскавата си кариера в алпийските ски, след като инцидент по време на тренировка миналата година я извади от Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

35-годишната състезателка заяви, че въпреки многобройните контузии, завършва кариерата си без трайна болка.

Имах късмета и честта да преживея много дълга кариера, да мога да изразя мечтите и желанията си чрез ските и да преживея това пътуване редом с изключителни хора“, каза Гут-Бехрами във видеообръщение, излъчено от швейцарския национален телевизионен оператор SRF.

„Ето защо знам, че моментът е подходящ: моментът да спра да се стремя да достигам и надхвърлям границите си на всяка цена и да спра да подлагам тялото си на такива интензивни натоварвания“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Списъкът с постижения на Гут-Бехрами включва олимпийско злато в супергигантския слалом и бронз в гигантския слалом от Пекин 2022, както и бронз в спускането в Сочи 2014. Тя има общо 48 победи за Световната купа в трите дисциплини.

#Лара Гут-Бехрами

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