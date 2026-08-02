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Владимир Зографски стартира участието си в лятната Верига на Гран При

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Спорт
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21-о място за ски скачача във Висла.

Владимир Зографски стартира участието си в лятната Верига на Гран При
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Най-добрият български състезател по ски скокове Владимир Зографски започна участието си в лятната верига Гран При, която стартира във Висла (Полша).

Зографски се нареди на 21-о място с опити от 127.5 и 122.0 метра и 230.2 точки във второто състезание днес, след като вчера беше 18-и с 238.4 (скокове от 117.5 и 127.5 метра).

Победител и в двете състезания стана японецът Наоки Накамура, който вчера записа 171.7 точки, а днес има 172.9.

Вторият кръг за сезона е в Куршевел (Франция) на 8 и 9 август.

#Гран При по ски скокове във Висла # Владимир Зографски

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