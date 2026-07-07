Фрийрайд в ските и сноуборда ще дебютират на Игрите през 2030 г.

Изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет (МОК) официално утвърди програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година, които ще се проведат във Френските Алпи.

Сред най-съществените промени е включването на фрийрайд дисциплините в ските и сноуборда, както и на синхронното фигурно пързаляне, които ще направят своя олимпийски дебют.

За сметка на това от програмата отпада една от традиционните зимни дисциплини – северната комбинация. Същевременно МОК потвърди, че паралелният гигантски слалом в сноуборда запазва мястото си в олимпийската програма.

Олимпиадата през 2030 година ще остане в историята и с още едно важно постижение. За първи път на зимни Игри ще бъде постигнато почти пълно равенство между броя на мъжете и жените участници.

Според данните на МОК във Франция ще се състезават 3046 спортисти – 1525 жени и 1521 мъже, които ще си разпределят отличията в 126 дисциплини. От тях 56 са при жените, 55 при мъжете, а 15 ще бъдат смесени.

Така Зимните олимпийски игри във Франция ще съчетаят традицията с новите тенденции в зимните спортове, като същевременно ще поставят нов стандарт по отношение на равнопоставеността между половете.