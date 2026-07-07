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Фрийрайд в ските и сноуборда ще дебютират на Игрите през 2030 г.

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Спорт
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Отпада северната комбинация.

Сноуборд фрийрайд
Снимка: БТА
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Изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет (МОК) официално утвърди програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година, които ще се проведат във Френските Алпи.

Сред най-съществените промени е включването на фрийрайд дисциплините в ските и сноуборда, както и на синхронното фигурно пързаляне, които ще направят своя олимпийски дебют.

За сметка на това от програмата отпада една от традиционните зимни дисциплини – северната комбинация. Същевременно МОК потвърди, че паралелният гигантски слалом в сноуборда запазва мястото си в олимпийската програма.

Олимпиадата през 2030 година ще остане в историята и с още едно важно постижение. За първи път на зимни Игри ще бъде постигнато почти пълно равенство между броя на мъжете и жените участници.

Според данните на МОК във Франция ще се състезават 3046 спортисти – 1525 жени и 1521 мъже, които ще си разпределят отличията в 126 дисциплини. От тях 56 са при жените, 55 при мъжете, а 15 ще бъдат смесени.

Така Зимните олимпийски игри във Франция ще съчетаят традицията с новите тенденции в зимните спортове, като същевременно ще поставят нов стандарт по отношение на равнопоставеността между половете.

#Зимни олимпийски игри 2030

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