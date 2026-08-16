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Над 150 колоездачи участват в Националния велотур „Момчиловци“

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Спорт
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Велообиколката не е със състезателен характер и маршрутът е изцяло шосеен

Над 150 колоездачи участват в Националния велотур „Момчиловци“
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Над 150 колоездачи от цялата страна участват в Националния велотур „Момчиловци“, заяви за БТА кметът на Момчиловци Сийка Суркова. Велосипедистите стартираха тази сутрин от центъра на родопското село, където е и финалът на 100-километровото трасе.

Велообиколката не е със състезателен характер, което позволява да се съберат приятели, колеги, хора, споделящи любовта към колоезденето, Родопите и Момчиловци, коментира пред БТА Христо Русев, организатор. Според него Велотур „Момчиловци“ се превръща в празник на колоезденето, който печели всяка година все повече привърженици. Спортното събитие се провежда за шеста поредна година.

Велотур „Момчиловци“ е различен с това, че има изключително приятелска атмосфера, допълни Сийка Суркова. Най-възрастният участник, 73-годишният Емил Йовев от Варна, идва на колоездачното събитие за пети път. Той определя Момчиловци като прекрасно място с удивителни хора.

Велотурът е една интересна възможност за българските ширини, през последните години колоезденето стана много популярно, както и спортовете за издръжливост, смята Иван Георгиев, ученик, участник в тур "Момчиловци". Според него атмосферата на вело обиколката, която е без състезателен момент, е изключително приятелска.

Маршрутът на шестото издание на Националния велотур е изцяло шосеен и преминава през красиви места в Родопите. Част от трасето е на територията на община Баните. Превърнала се в традиция, велообиколката представя туристическите забележителности на региона през погледа на активно спортуващите летовници.

Репортаж от събитието ще откриете във видеото.

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