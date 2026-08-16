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Италия и Франция блеснаха на европейското по спускане на Витоша, България с бронз

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Спорт
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Николай Начев донесе отличие за страната ни в категория Мастърс, а над 300 състезатели от 26 държави премериха сили на трасето "Лалето“

витоша домакин европейското планинско колоездене
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Италия и Франция оставиха сериозна следа във финалите на европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане (Downhill), проведено на трасето "Лалето“ на Витоша. България също намери място сред медалистите благодарение на Николай Начев, който завоюва бронз в категория Мастърс (55–59 години).

Италианската школа демонстрира класата си в най-престижните категории. При мъжете в "Елит“ европейската титла спечели Лорис Ревели, който премина по техничното трасе за 3:21.62 минути. Неговият сънародник Стефано Интроци остана втори на малко повече от секунда и половина, а британецът Дом Плат допълни почетната стълбичка.

Италианската доминация продължи и при жените. Глория Скарси триумфира с европейската титла след време от 4:06.39 минути, оставяйки зад себе си друга от големите звезди на страната – Вероника Видман. Разликата между двете беше малко под две секунди, докато бронзовото отличие заслужи полякинята Амелия Дудек.

Сериозно присъствие на подиума имаше и Франция, особено в надпреварата при девойките. Французойките окупираха и трите места на почетната стълбичка, а над всички беше Хлое Кре Клеман, която заслужи европейската титла с резултат 4:22.94 минути.

При юношите златният медал отпътува за Испания. Енол Торе Мартинес направи отлично спускане и се пребори за първото място в своята категория.

За българската публика най-голямата радост донесе Николай Начев. Родният представител се справи с предизвикателствата на каменистото и технически сложно трасе на Витоша и стигна до бронзовия медал в категория Мастърс за състезатели между 55 и 59 години.

Така България също намери място на почетната стълбичка на домашното Европейско първенство и даде още един повод за радост на феновете, дошли да наблюдават надпреварата.

Шампионатът на Витоша събра над 300 състезатели от 26 държави, превръщайки София в една от европейските столици на планинското колоездене през уикенда. Състезанието на "Лалето“ показа и възможностите на България да организира мащабни международни прояви в екстремните колоездачни дисциплини.

#Николай Начев #Европейско първенство по планинско колоездене 2026 година

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