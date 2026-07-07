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Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в олимпийската програма

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Спорт
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Решението означава, че България запазва шансовете си да спечели още зимни олимпийски медали, като бронзовият призьор от Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров ще може да защитава отличието си.

Награждаване на Тервел Замфиров с бронзовия медал от Зимните олимпийски игри
Снимка: Startphoto.bg
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Паралелният гигантски слалом по алпийски сноуборд остава в олимпийската програма за зимните игри през 2030 г. във Френските Алпи. Това реши Изпълнителният комитет на МОК, който се събра днес на извънредно заседание в Лозана.

Решението означава, че България запазва шансовете си да спечели още зимни олимпийски медали, като бронзовият призьор от Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров ще може да защитава отличието си.

В същата дисциплина имаме още носителят на Световната купа Радослав Янков, както и призьорите в СК Малена Замфирова и Александър Кръшняк. Дисциплината беше под въпрос до последно заедно със северната комбинация. В крайна сметка отпадна само северната комбинация (ски скокове и ски бягане), а сноубордът остава в програмата.

„Ключово за решението беше изключителната подкрепа от страна на спортистите за запазване на гигантския слалом в програмата. В кампанията участваха активно и българските сноубордисти – Радо, Тервел, Малена. Речта на Малена, с която спечели наградите за най-добър млад спортист в Европа, бяха посветени именно на тази тема. При решението си МОК отчете и факта, че има както стартове при мъжете, така и при жените, както и че рейтигнъг по време на последните Зимни игри в Милано-Кортина е показал интерес към състезанието. Това е страхотна новина за България, защото знам колко чакана беше тя и колко усилия полага нашата федерация и треньори за развитието на паралелния гигантски слалом. Имаме невероятен отбор, младо поколение, което може да направи изключително представяне на Алпи 2030“, беше първият коментар на Весела Лечева, председател на БОК.

Алпи 2030 ще бъдат първите зимни игри с пълно равенство между половете. Квотите за спортисти ще бъдат разпределени поравно. Очаква се общо 3046 спортисти (1525 жени и 1521 мъже, включително спортистите по ски алпинизъм, предложен от оргкомитета като допълнителен спорт) да се състезават в 126 дисциплини – 56 за жени, 55 за мъже и 15 смесени.

Ще дебютират два нови спорта – фрирайд (свободно каране) по ски и сноуборд и synchro9 (синхронно фигурно пързаляне с по 9 души в отбор).

Включените спортове и дисциплини за Алпи 2030:

Биатлон – смесена единична щафета;

Фигурно пързаляне: синхронно пързаляне (synchro9);

Кънки бягане: отборен спринт за мъже и отборен спринт за жени;

Ски и сноуборд: фрирайд със състезания по: ски (мъже), сноуборд (мъже), ски (жени), сноуборд (жени);

Ски свободен стил: смесен отборен ски-крос;

Сноуборд: смесен отборен паралелен сноуборд;

Ски скокове: супер отборно състезание за жени;

Ски алпинизъм: индивидуално (мъже и жени), спринт (мъже и жени), смесена щафета.

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Отпада северната комбинация.
Чете се за: 01:35 мин.
#Зимни олимпийски игри 2026 #сноуборд

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