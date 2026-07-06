Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа

Екатерина Дафовска е претърпяла пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“, при което автомобилът ѝ се е обърнал.

Инцидентът е станал днес на около 280-ия километър, в района на Ямбол, в посока София.

Олимпийската ни шампионка от Нагано 1998 г. е пътувала от Бургас към столицата, когато колата ѝ е излязла от контрол, завъртяла се е и се е обърнала на пътното платно. Като по чудо Дафовска е оцеляла.

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев информира, че тя е в стабилно състояние, с леки наранявания.